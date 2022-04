E’ finita la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: la coppia nata durante il Grande Fratello Vip si è detta definitivamente addio, appena dopo un mese dall’inizio della relazione all’esterno della casa. Entrambi hanno fatto un annuncio ai propri followers sui social in merito alla vicenda: vediamo i motivi della rottura.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati: l’annuncio

La storia tra Manuel e Lulù sembrava procedere a gonfie vele dopo la fine del reality andato in onda su Canale 5. Tuttavia, nella giornata di lunedì 25 aprile, è stata diffusa la notizia del termine del loro rapporto. L’annuncio è stato fatto dall’ex nuotatore sul suo profilo Instagram, attraverso una storia: “In questo mese dal termine del Gf Vip, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”.

“Ringrazio di cuore – prosegue Manuel – tutti quelli che hanno sostenuto e amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

Il motivo della rottura tra Lulù e Manuel

Anche la principessa Lulù Selassiè è intervenuta in merito alla rottura con Manuel, comunicando quanto accaduto ai propri followers con una diretta sui social. La ragazza ha spiegato che tra di loro si sarebbero inserite terze persone, che hanno decretato la fine del loro rapporto d’amore. La colpa quindi, secondo la diretta interessata, non sarebbe né sua né del nuotatore ma di altri soggetti che ostacolavano la storia.

Ecco le sue parole: “Volevo dirvi che purtroppo la notizia è vera, mi dispiace ovviamente. Non era questo il programma della nostra relazione. Non è colpa né mia né di Manu ma di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, hanno cercato di metterci contro. Non persone della mia famiglia”

Nei giorni scorsi, tra l’altro, in molti avevano notato che Lulù aveva smesso di seguire sui social il padre di Manuel, segno che probabilmente i rapporti con la famiglia del ragazzo non erano dei migliori.

La storia tra Manuel e Lulù

La storia tra Manuel e Lulù è iniziata a pochi giorni dall’inizio dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: i due ragazzi si erano molto avvicinati, fino a innamorarsi. Il nuotatore era uscito dalla casa prima della fidanzata, arrivata alla fase finale: si sono rivisti al termine del programma e sembravano molto affiatati e innamorati.

Lo scorso 13 aprile Lulù aveva sostenuto: “Sogniamo una famiglia, fin da piccola volevo diventare una mamma giovane. Amo i bambini e anche Manuel è come me”.

Anche Manuel era molto contento della loro unione: “Lulù ha portato vita nella mia esistenza”. Dopo un mese di prova nella vita vera, però, l’amore è giunto al capolinea.