Duro scontro tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip. E’ bastata un’uscita infelice di Caldonazzo per far andare su tutte le furie la showgirl di origini sarde.

Gf Vip 6, scontro tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo: la showgirl scoppia a piangere

“Sei fuori luogo da quando sei arrivata in questa casa…Capisci? Non permetterti di dire che sono pazza!”, ha detto Caldonazzo alla Marini. A quel punto, la showgirl non si è più controllata ed è esplosa, richiamando l’attenzione anche degli altri coinquilini:

“Che veleno? Tu sei pazza a me? Nessuno si è mai permesso di dirmelo. “Speriamo che te ne vai stasera“, l’hai detto, l’ha sentito Giacomo. Sei appena arrivata, ma porta rispetto va. Stai lì così e confermi? Mi hai offeso! Tu mi dici “Sei pazza!“, ma come ti permetti di dirmelo? Non ti permettere di offendere, questo è il ringraziamento per averti aiutato”.

Valeria Marina è poi scoppiata a piangere con Manila e Katia che l’hanno rincuorata (per il video cliccate QUI). Una volta sole, Manila ha spiegato che la showgirl questa mattina si era sentita dare da Nathaly della “esaurita mentale“, un espressione per cui adesso voleva delle scuse.

La Nazzaro ha quindi sottolineato come quell’espressione sia assolutamente condannabile e con la Ricciarelli, si sono trovate concordi sulla sensibilità lesa della Marini.