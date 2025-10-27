Gestione e smaltimento illecito di rifiuti tra Melito e Scampia, 12 persone denunciate

Gestione e smaltimento illecito di rifiuti nell’area nord di Napoli. La Polizia Metropolitana di Napoli (sezione Comando in collaborazione con la sezione Ambiente/Stradale e distretti di Nola e Pompei), in sinergia con l’Esercito Italiano raggruppamento Campania operazione “Strade Sicure”, ha condotto un importante intervento di contrasto alle attività illecite legate alla gestione dei rifiuti nelle aree di Scampia e Melito, nell’ambito delle operazioni attivate dalla Prefettura di Napoli per il contrasto al fenomeno della Terra dei Fuochi.

L’attività ha portato a risultati significativi:

– 12 persone denunciate, alcune delle quali con precedenti penali e legami con la criminalità organizzata locale

– 10 controlli mirati nelle aree più sensibili

– 10 sequestri complessivi, tra cui 3 veicoli adibiti al trasporto rifiuti, 2 rimorchi e 1 piazzale

– 36mila euro di sanzioni amministrative complessive per violazioni al Codice della Strada e normative di settore

A Scampia, tutti i siti controllati sono risultati completamente privi di autorizzazione, configurandosi come attività totalmente abusive. A Melito, le attività ispezionate e successivamente sequestrate riguardavano esclusivamente gestione illecita di rifiuti, in violazione della normativa ambientale vigente. Questi controlli della Polizia Metropolitana di Napoli si inseriscono in un percorso intrapreso da tempo dalla Città Metropolitana di Napoli, in collaborazione con le forze dell’ordine e l’Esercito Italiano, nell’ambito delle attività coordinate dalla Prefettura di Napoli, per restituire legalità e sicurezza al territorio, contrastando i traffici illeciti che inquinano l’ambiente e alimentano circuiti criminali.