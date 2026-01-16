Geolier, è uscito “Tutto è possibile”: boom di ascolti nella notte

È uscito “Tutto è possibile”, il nuovo album di Geolier. Un’attesa febbrile, costruita giorno dopo giorno sui social ed esplosa nella notte con migliaia di fan collegati in contemporanea per ascoltare il nuovo progetto del rapper napoletano.

A far salire ulteriormente l’hype i diversi singoli usciti nel corso delle settimane culminati con il feautiring internazionale con 50 Cent, una collaborazione che ha acceso curiosità e commenti già prima dell’uscita e che segna un passaggio simbolico nella carriera di Geolier, sempre più proiettata oltre i confini italiani. Accanto a lui, anche Sfera Ebbasta, Anna, Kid Yugi, nomi che rafforzano il peso e l’ambizione del disco.

Un album che mescola radici e futuro, lingua napoletana e sonorità globali, tra brani più crudi e altri dal taglio melodico. Nelle prime ore dalla pubblicazione, diverse tracce sono già entrate nelle classifiche di streaming, mentre sui social si moltiplicano reazioni, video e commenti. L’artista sarà nel fine settimana impegnato nel giro di farmacopie del disco ed è già tutto sold out.