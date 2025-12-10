Geolier al Centro Campania: negozi aperti solo per lui dopo l’orario di chiusura

Capricci da vip, si direbbe sui vecchi rotocalchi. Perché quello di Geolier, di fatti, può definirsi tale. Il noto rapper di Secondigliano ieri sera ha chiesto al Centro Campania la disponibilità di tenere aperti alcuni negozi oltre l’orario di chiusura (previsto per le 22). Obiettivo: fare shopping in piena libertà senza avere il timore di ritrovarsi i fan addosso e la calca di giovani e meno giovani a chiedergli un selfie o un autografo.

Da quanto apprende Teleclubitalia, alcune attività del centro commerciale hanno accolto la richiesta e hanno così consentito al cantante di arrivare al Campania in sordina, quando ormai i corridoi erano vuoti e molte serrande abbassate. Il rapper avrebbe acquistato diversi capi di abbigliamento di marchi noti oltre l’orario di chiusura. Non sappiamo quali negozi abbia visitato e se sia andato via soddisfatto e a quale ora. Certo è che ai commessi di alcune attività è stato chiesto lo straordinario. Un extra di lavoro “sui generis”, esclusivamente per servire una star della musica.