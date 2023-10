La competenza al servizio delle istituzioni, è questo lo slogan scelto da Francesco Gaudieri che ieri ha aperto la campagna elettorale alla Tenuta Antichi sapori.

In coalizione non ci sono simboli di partito ma solo civiche ma questo per Gaudieri come per Gianni Granata, rappresentante della lista Gaudieri sindaco non rappresenta un punto di debolezza.

Granata replica poi all’accusa del candidato Sarracino secondo cui con Gaudieri e Campanile verrebbero eletti coloro che hanno portato il comune al dissesto e allo scioglimento.