Una fiaccolata organizzata ad Angri per il piccolo Leone, il gattino scuoiato vivo che ieri è morto nonostante gli sforzi dei veterinari di tenerlo in vita.

Scuoiato vivo: fiaccolata per Leone

Il corteo a sostegno del felino è previsto per domenica 17 con partenza alle ore 18 dalla chiesa di Sant’Antonio di via Orta Loreto. Promotrice dell’iniziativa è la Lega del Cane di Cava de’ Tirreni, che nei giorni scorsi aveva reso noto il ritrovamento dell’animale e aggiornato i social sulle sue condizioni di salute. Purtroppo ieri notte è sopraggiunto il decesso del gattino, ricoverato nell’ambulatorio veterinario di Cava de’ Tirreni.

Autopsia sull’animale: scuoiato con un coltello

Il corpo dell’animale sarà sottoposto ad autopsia. L’esame chiarirà le cause del decesso. Le ferite inferte al gattino erano troppo precise per essere attribuite a un altro animale. Presumibilmente l’aggressore ha usato un coltello per scuoiare la pelle del felino per poi abbandonarlo morente ad Angri, dove era stato trovato dal dottor Torio il 7 dicembre. L’ipotesi più accreditata è quella di una tortura inflitta con lo scopo di mangiare l’animale. Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli ha chiesto giustizia e l’identificazione dei responsabili.