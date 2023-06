Anche Gallipoli dichiara guerra al “turista-cafone”. Sarà, infatti, vietato girare in costume o a torso nudo nudo fuori dagli stabilimenti, lontano da lungomare o dalle spiagge. A firmare l’ordinanza è il sindaco Stefano Minerva, con cui si proibisce di circolare in abbigliamento “poco consono”. Il provvedimento entrerà in vigore dal primo luglio e durerà fino alla seconda metà di settembre.

Gallipoli, vietato girare in costume o a torso nudo: multe ai trasgressori

L’ordinanza è maturata anche considerate le segnalazioni pervenute da parte di cittadini e turisti anche negli anni precedenti hanno più volte lamentavano situazioni idonee a compromettere il pubblico decoro.

Con turisti e comitive con indosso solo indumenti tipicamente balneari, fuori dal contesto della spiaggia. Rispetto ad altre città che hanno adottato lo stesso provvedimento, come Sorrento, la sanzione prevista a Gallipoli, per l’inosservanza dell’ordinanza comunale, varia da un minimo di 25 e fino a 150 euro a secondo del danno di immagine e del luogo in cui non si rispetta la normativa. Agli agenti della polizia locale spetterà il compito di vigilare e redarguire i trasgressori.