Come una sorta di regalo di Natale i napoletani potranno riavere per dicembre la riapertura della Galleria Vittoria. Questo se – come dichiara il neo sindaco Gaetano manfredi – dopo la fine dei lavori arriverà il dissequestro.

Galleria Vittoria a Napoli, il sindaco Manfredi: “Riapertura a dicembre”

“Il cronoprogramma si sta rispettando. E’ chiaro che dobbiamo sempre ricordare ai cittadini che la riapertura della Galleria è fatta di due fasi: la prima è il completamento opere; la seconda, invece, riguarda valutazione dell’autorità giudiziaria delle opere compiute”, ha detto il primo cittadino di Napoli.

A sottolineare la necessità di una collaborazione tra le istituzioni anche all’assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nella Galleria Vittoria insieme a sindaco e al responsabile di Anas Campania Nicola Montesano.

“C’è stata una collaborazione istituzionale molto forte, quindi speriamo di poter abbreviare questo segmento che non dipende né dall’Anas né dal comune di Napoli”, ha sottolineo l’assessore.

Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale Borrelli che sottolinea come la riapertura di uno nevrangico così importante per il traffico cittadino come la galleria vittoria possa permettere anche un miglioramento dello smog

“Oggi bisogna accelerare e dare urgentemente una viabilità degna di questo nome. Tra l’altro la viabilità è uno dei temi principali per combattere lo smog e riqualificare il nostro territorio. Creare più traffico, significa inquinare di più ed esasperare i nostri cittadini”, ha aggiunto il consigliere regionale dei Verdi.