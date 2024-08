Accordo in chiusura tra il Napoli e il Cagliari per il ritorno in Sardegna del centrocampista Gianluca Gaetano. I due club hanno definito l’accordo sulla base di un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6.5 milioni di euro. Con l’imminente arrivo di McTominay, il proodotto del vivaio azzurro ha visto ulteriormente ridursi i suoi spazi, messo ai margini del progetto già da tempo il centrocampista ha deciso di fare ritorno in Sardegna dove si era messo in mostra nella seconda metà della stagione.

Zerbin ritorna a Monza, prestito secco

In queste ore infatti Adriano Galliani ha definito l’operazione col Napoli per il ritorno in Brianza di Alessio Zerbin, giocatore che aveva conclusa la passata stagione in prestito proprio allo U-Power Stadium. L’operazione si è chiusa con la formula del prestito secco oneroso, dunque senza opzioni per il futuro riscatto in mano al club della famiglia Berlusconi. Una trattativa durata diverse settimane che ha trovato la sua conclusione proprio in queste ore, col via libera da parte del Napoli che incasserà così un indennizzo per il suo prestito da qui alla fine del campionato.