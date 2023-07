Dodici euro di parcheggio per lasciare l’auto nell’area mercato di Gaeta e andare a fare un tuffo nelle acque cristalline di Serapo. Peccato però che al rientro, dopo una giornata di mare, ha trovato la sua Fiat 500 X vandalizzata dai ladri.

Serapo (Gaeta), paga 12 euro di parcheggio: al ritorno dal mare trova l’auto vandalizzata

Vittima del raid un giovane della provincia di Caserta che, come spiega Casertace.net, si era recato domenica scorsa presso il litorale del sud Pontino per trascorrere una giornata di relax e divertimento. Dopo aver parcheggiato nell’area mercatale che dista poche centinaia di metri dalla spiaggia, ha pagato regolarmente il ticket al parchimetro, confidando nel fatto di lasciare la propria vettura in una zona sicura.

Le sue aspettative però sono state deluse. Una volta terminata la giornata di mare, ha fatto ritorno e ha trovato il suo SUV vandalizzato. I ladri hanno rubato i fari anteriori, lo stereo con relativa custodia, forzata la portiera e sfregiato il cofano dal quale sono riusciti ad accedere all’abitacolo.

Lo sfogo

«Una bellissima sorpresa realizzata da persone professioniste del settore», ha ironizzato il proprietario dell’auto: «La differenza tra me e voi (i ladri, ndr) è che io a giorni la mia grande macchina acquistata da me con grande forza e sacrificio la sistemerò ma voi continuando a fare tutto ciò rimarrete sempre persone di bassissimo livello non essendo in grado di portarvi il pane onestamente a casa anziché i pezzi di macchine comprate onestamente da brava gente».