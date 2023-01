Gabriele Persano non ce l’ha fatta: il suo cuore, che da quando è nato gli ha sempre dato seri problemi, ha smesso di battere domenica scorsa. Il ragazzo, era originario del Salento ma residente a Bagnolo assieme a mamma Silvia e papà Salvatore, era stato operato un paio di settimane fa all’ospedale Sant’Orsola. Purtroppo, l’infezione si è aggravata e non gli ha lasciato scampo

Gabriele muore a 15 anni: attendeva trapianto di cuore da 2 anni

Gabriele sognava di diventare un bravo chef, era appassionato di sport, amava il calcio e il mondo dei videogiochi. Ma un destino crudele lo ha portato via a soli 15 anni a causa di una patologia cardiaca che gli era stata diagnosticata già alla nascita.

Questa mattina alle 11 nella chiesa di San Francesco da Paola a Bagnolo, sono stati celebrati i funerali. La famiglia non ha chiesto di portare dei fiori, quanto eventualmente di attivarsi per una donazione all’associazione bolognese Piccoli e Grandi Cuori. “Sono 15 anni che faccio avanti e indietro dall’ospedale – prosegue Salvatore Persano – ho visto tanti ragazzi nella stessa situazione di mio figlio. Io ci sono passato e so cosa vuol dire, dobbiamo fare il possibile per aiutarli”.