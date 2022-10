Si alza dalle panche della chiesa per ricevere la comunione: quando torna a sedersi non trova più la borsa. E’ il furto che è avvenuto a Torre Annunziata, nella basilica della Madonna della Neve, ai danni di un’anziana di 85 anni.

Torre Annunziata, le rubano la borsa mentre fa la comunione in chiesa

A denunciare l’episodio – come spiega Il Giornale – è stata la figlia della vittima. La donna è stata derubata mentre riceveva l’eucarestia. Come ogni volta, aveva lasciato la sua borsa sulla panca per una manciata di secondi mai le era accaduto di non ritrovarla più. In quei frangenti, però, un ladro ne ha approfittato. Ha afferrato la borsa e si è dileguato facendo perdere le sue tracce. Al suo interno c’erano i documenti e il portafogli con i soldi.

Subito sono state avviate le ricerche. I primi sospetti sono caduti su una donna vista allontanarsi precipitosamente dalla basilica. Sul caso indagano i carabinieri di Torre Annunziata, che hanno raccolto la denuncia della vittima. “Ci vogliono le telecamere anche in chiesa – scrive sui social la figlia della 85enne – altre signore avevano che la ladra se ne andava velocemente ma non hanno fatto caso alla borsa che aveva preso. Si è scatenato un putiferio ma a nulla è servito. Scrivo per dirle se mai leggerà di vergognarsi”. “Nella borsa c’erano documenti, soldi e altre cose. La denuncia – ha continuato – è stata fatta anche se non serve a nulla”.