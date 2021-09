Furto nel Napoletano, rubano 380 euro di alimenti e li nascondono nel passeggino del bimbo: beccati

Per evitare di essere sorpresi con la merce rubata hanno ben pensato di nascondere i generi alimentari, il cui valore ammonta a oltre 230 euro, sotto il passeggino del loro bambino. Peccato che l’escamotage messa in atto da una coppia non abbia dato l’esito sperato: Ionut Mustafa e Simona Serban, 29enni, sono stati beccati alla fine dagli agenti.

Furto nel Napoletano, rubano 230 euro in alimenti e li nascondono nel passeggino del bimbo: arrestati

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Falcone e Borsellino per un furto in un supermercato.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che una coppia, in compagnia del figlioletto, aveva rubato prodotti alimentari per un valore di oltre 230 euro, nascondendoli sotto il passeggino del bambino.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, gli agenti hanno verificato che, solo quattro giorni prima, le stesse persone avevano rubato altra merce per un valore di circa 150 euro, utilizzando la stessa tecnica.

Ionut Mustafa e Simona Serban, 29enni rumeni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato e anche denunciati per lo stesso reato commesso il 18 settembre scorso. Nei confronti della coppia è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.