Tentativo di furto sventato all’alba in un cantiere di via Selva Piccola, a Giugliano. Quattro uomini, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano mentre cercavano di sottrarre 14 scanni e 30 tavole metalliche, caricandoli su un furgone.

Furto nel cantiere a Giugliano: quattro arresti dopo segnalazione. Tutti i nomi

I malviventi – Francesco Sarnataro, 34 anni, Enrico Ventola, 26 anni, Pasquale Caiazzo, 59 anni, e Antonio Castellano, 19 anni, – sono stati sorpresi grazie alla segnalazione di un passante che aveva notato i movimenti sospetti e aveva chiamato il 112.

All’arrivo dei carabinieri, ogni tentativo di fuga è stato vano. I quattro sono stati bloccati e trasferiti in caserma, in attesa del giudizio. Dovranno rispondere di furto aggravato, mentre il materiale sottratto è stato recuperato e restituito al cantiere.