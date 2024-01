Lo hanno sopreso con le mani nel sacco, mentre era intento ad arraffare bottiglie all’interno di un noto ristorante di Arzano. In manette è finito Gioacchino Piscopo, 36 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Furto in un noto ristorante ad Arzano: arrestato il ladro

L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e dai militari della tenenza di Arzano che, intorno alle 2 del 10 gennaio, sono sopraggiunti sul posto, dopo aver ricevuto una segnalazione di un furto in corso in un locale di via Pecchia.

Il caso ha voluto che gli uomini della benemerita fossero a poche centinaia di metri dal ristorante. Il 36enne è stato quindi beccato in flagrante. Nonostante un breve tentativo di fuga, l’uomo è stato immobilizzato e arrestato.

Nell’auto di Piscopo sono state rinvenute alcune bottiglie tra vino e champagne sulle quali sono in corso accertamenti. Il veicolo e la refurtiva sono stati sequestrati. L’arrestato è in attesa di giudizio.