Due ladre sono state beccate mentre rubavano nelle cassette delle offerte presenti all’interno della chiesa San Ferdinando, a piazza Trieste e Trento a Napoli. Ad incastrarle le telecamere di sicurezza che hanno documentato le fasi del furto.

Furto in chiesa a Napoli: ladre sorprese a rubare nelle cassette delle offerte

Come si vede dalle immagini, mentre una delle due signore fa da palo, l’altra “pesca” i soldi delle offerte con un metro da sarta, la cui punta sarebbe imbevuta di colla.

Il parroco, che ha denunciato il furto, si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli affinché le immagini delle due profanatrici vengano divulgate in modo da poter essere riconosciute.

“Se mi avessero chiesto aiuto – spiega Padre Lino – glielo avrei dato ma probabilmente cercavano solo soldi. Purtroppo non è la prima volta che succede”.

“Rubare in chiesa, portare via le offerte destinate ai bisognosi, è qualcosa su cui è meglio non aggiungere nessuno aggettivo perché si correrebbe il rischio di trascendere. Si tratta comunque di un’azione vergognosa e ignobile”, commenta Borrelli.

“Ci auguriamo che le due ladre vengano presto individuate o, meglio ancora, che si pentano del loro squallido gesto, si costituiscano e restituiscano il maltolto. Chi deruba le cassette delle offerte in chiesa, che sono destinate ai veri bisognosi, è inqualificabile e rappresenta una delle vette di disumanità e deriva sociale che stiamo vivendo in questo periodo”, conclude il parlamentare.