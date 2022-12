Erano da poco trascorse le ore 21.30 quando, un uomo, che passeggiava in via Salvatore Allende a Giugliano, ha notato alcuni addobbi natalizi all’esterno del negozio “Rigeka” e li ha portati via.

Giugliano, ruba decorazioni natalizie in via Allende: beccato dalle telecamere

Dalle immagini di videosorveglianza del negozio si vede come l’uomo si avvicina, ignaro di essere ripreso dalle telecamere dell’attività commerciale, e sradica dalle fioriere alcuni babbi natale.

A denunciare l’episodio è il titolare dell’attività commerciale. Un uomo di mezza età, pizzicato dalle telecamere private, è stato ripreso mentre portava via alcune sagome di babbo natale realizzate proprio per le festività di quest’anno.

Non è la prima volta che accadano episodi simili nel centro cittadino, specialmente nei periodi delle festività. Spesso le attività commerciali vengono prese di mira balordi o cleptomani che si accontentato di poveri bottini pur di portare qualcosa a casa.