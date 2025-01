Furto di rame e attrezzature ferroviarie da 60mila euro a Empoli: refurtiva ritrovata a Napoli

Due furgoni carichi di rame e attrezzature ferroviarie, per un valore complessivo di 60.000 euro, sono stati rubati nei pressi della stazione ferroviaria di Empoli, in Toscana. Dopo giorni di indagini, la Polizia Ferroviaria ha rintracciato parte del materiale rubato a Corso Malta, nel quartiere Poggioreale di Napoli, a circa 500 chilometri di distanza. I responsabili del furto, quindi, hanno attraversato gran parte dell’Italia con la refurtiva.

Il furto avvenuto a fine dicembre

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il furto è avvenuto nella notte del 29 dicembre 2023. Gli ignoti hanno sottratto due furgoni parcheggiati nei pressi dei locali della sottostazione elettrica della stazione ferroviaria di Empoli, contenenti attrezzature e bobine di rame appartenenti a Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Il valore stimato del materiale rubato ammontava a circa 60.000 euro. L’allarme ha subito dato il via alle indagini, coordinate dal Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Campania.

Il ritrovamento a Napoli

I due veicoli rubati sono stati individuati nella stessa mattinata a Napoli: uno è stato trovato a Corso Malta, l’altro in via Giuliano da Maiano. Tuttavia, all’interno dei mezzi non c’era traccia delle attrezzature e del rame sottratti. Attraverso ulteriori indagini, condotte congiuntamente al Compartimento Polfer per la Toscana, gli investigatori hanno localizzato il materiale trafugato in un’area di sosta vicino a via del Macello, nei pressi di un campo nomadi.

Un’accusa di ricettazione

Una persona è stata denunciata per ricettazione, essendo stata trovata in possesso della refurtiva. Il materiale recuperato rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine, che continuano a lavorare per individuare i responsabili del furto.