Aversa, furto in parafarmacia dopo un mese da inaugurazione: “Così territorio mi ripaga dei miei sacrifici”

Inaugurata a dicembre, presa di mira dai ladri poco più di un mese dopo. È quanto accaduto alla Parafarmacia Savarese, ad Aversa. Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, intorno alle 3, la titolare, la dottoressa Annyé Savarese, è stata svegliata da una telefonata che la avvisava del furto ai danni della sua attività commerciale, situata in viale Kennedy.

I malviventi sono entrati in azione utilizzando un flex per tagliare la saracinesca, successivamente hanno divelto la porta d’ingresso, riuscendo a introdursi all’interno del locale. Una volta dentro, hanno portato via la cassa e il fondo cassa. All’interno poco più di cento euro. Nessun farmaco o prodotto per la cura della persona è stato sottratto. Poco dopo, l’attivazione dell’allarme ha messo in fuga i ladri, che si sono dileguati con il bottino.

“Ho deciso di investire nel mio territorio e, dopo appena un mese, mi ritrovo a fare i conti con un furto – commenta amareggiata la dottoressa Savarese -. Ho fatto grandi sacrifici per aprire la mia parafarmacia. Oltre ai danni strutturali, mi hanno portato via la cassa con circa 100-150 euro”. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Aversa, che hanno effettuato i rilievi. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e di quelle presenti nella zona, utili a ricostruire la dinamica del colpo e individuare i responsabili. “Il mio appello – conclude la titolare – è per maggiori controlli sul territorio e pene più severe. Non è giusto che, dopo tanti sacrifici, dopo aver deciso di mettersi in gioco e provare a costruire qualcosa, ci si debba sentire demoralizzati per un furto avvenuto a nemmeno un mese dall’inaugurazione”.