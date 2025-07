Un giovane di 26 anni, residente a Trentola Ducenta, è stato raggiunto da un’ordinanza di arresti domiciliari con l’accusa di aver commesso ripetuti furti e atti vandalici all’interno del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” della stessa cittadina. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini svolte dai Carabinieri della stazione locale.

Furti notturni al liceo “Da Vinci” di Trentola Ducenta: 26enne agli arresti domiciliari

L’attività investigativa ha preso avvio in seguito a numerose denunce presentate tra aprile e maggio, dopo una serie di episodi che avevano colpito l’istituto scolastico durante le ore notturne e nei fine settimana. L’indagato, secondo quanto emerso, avrebbe forzato gli accessi per introdursi nell’edificio e dirigersi con precisione verso i distributori automatici, da cui sottraeva generi alimentari, bevande e denaro contante.

In alcune occasioni, i danni arrecati alle strutture interne erano tali da rendere impossibile lo svolgimento delle lezioni il giorno successivo, causando disagi a studenti, famiglie e personale scolastico.

Fondamentali per l’identificazione del responsabile sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre al sequestro di strumenti compatibili con quelli usati nei furti, prodotti alimentari e monete ritenute provento delle azioni illecite. Le testimonianze raccolte hanno contribuito a consolidare il quadro accusatorio.

Secondo gli investigatori, il giovane agiva con cautela per non essere scoperto, modificando ogni volta il percorso di rientro alla propria abitazione per eludere eventuali controlli.