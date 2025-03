Continuano senza sosta le razzie di computer e apparecchiature elettroniche nelle scuole dell’Agro Aversano. Dopo il furto di appena due giorni fa ai danni della scuola media “Ludwig Van Beethoven” di Casaluce, stanotte i malviventi hanno preso di mira la sede di via Forno dell’Istituto Comprensivo Matteo Basile-Don Milani, a Parete.

Furti nelle scuole dell’Agro Aversano, colpita la sede Basile-Don Milani di via Forno a Parete: rubati pc e tablet

“Davvero ingente il danno – riferisce la Dirigente Scolastica Dott.ssa V. Di Guida – in quanto sono stati rubati tutti i computer dalla segreteria e tutti i tablet di ultima generazione, frutto dei fonti PNRR, dal deposito”. Oltre al bottino, i ladri hanno hanno irruzione negli uffici della segreteria e in diversi ambienti dell’istituto scolastico arrecando diversi danni.

Nonostante il furto, questa mattina le lezioni sono proseguite regolarmente al fine, fanno sapere dalla scuola, di dare continuità alla programmazione scolastica. “Ciò che rammarica e non poco è il continuo perdurare di questi furti che possiamo dire “mirati” ai danni degli edifici scolastici dell’intero agro aversano e non solo. Purtroppo a nulla possono servire i deterrenti come gli antifurti le grate o altre misure di sicurezza, questi ladri organizzati e specializzati in “scuole” riescono troppo spesso a portare a termine le loro azioni criminose e creare un danno per le comunità scolastiche”, fanno sapere dalla scuola di via Forno.