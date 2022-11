Furti in casa nel napoletano, sgominata la banda: arrestati tre uomini e due donne

È stata sgominata dagli agenti della Polizia di Stato una banda di malviventi che avrebbe trafugato un mosaico d’epoca pompeiana elevato valore in una villa antica di Torre del Greco nel novembre 2011. Per gli inquirenti il gruppo avrebbe preso parte anche ad altri furti in abitazione private del territorio vesuviano.

Furti in casa a Torre del Greco, sgominata la banda: arrestati tre uomini e due donne

La banda, composta da tre uomini e due donne, è stata ammanettata dopo la denuncia di un cittadino che riferiva di aver subito un furto nella sua abitazione, dove i ladri avevano asportato la sua cassaforte contenente orologi Vacheron Costantin, Eberhard, Baume Mercier, Rolex, Cartier di elevato valore, svariati monili e pietre preziose per un importo complessivo di circa 100mila euro, oltre alla somma di 9.000 euro in contanti.

Le indagini hanno consentito, grazie anche all’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza cittadina, di ricostruire l’episodio, permettendo agli agenti di identificare gli autori materiali del furto e le donne che avevano prestato il loro contributo con il ruolo rispettivamente di basista e vedetta. Durante la perquisizione nell’abitazione degli indagati, sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti utilizzati nel furto, oltre ad altri oggetti di valore provenienti da altri reati.