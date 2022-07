Si erano specializzati in furti di bottiglie di champagne. In due settimane avevano raccolto un bottino da 150 euro mettendo a segno diversi colpi in provincia di Caserta. Per due giovani ladri di origine albanese, 24 e 28 anni, la carriera criminale è però finita ieri grazie alle indagini lampo della sezione Antirapina della Squadra Mobile.

Furti di champagne da 150mila in provincia di Caserta, due arresti

Il primo colpo risale al 4 giugno, quando nel magazzino “Distribuzione Siciliano”, a Capodrise, in via Ponteselice, la coppia di malvivente fa sparire 20mila euro in contanti e diverse bottiglie. Poi altre due furti sempre ai danni dello stesso magazzino. Il 26 giugno l’ultimo, nel corso del quale il guardiano del deposito era stato anche ferito. Contro l’uomo i due ladri avevano scaraventato diverse bottiglie di vetro procurandogli una lesione alla caviglia.

Nel mirino dei balordi però c’erano anche altre attività commerciali. L’11 giugno, a Portico di Caserta, avevano commesso un altro colpo nel negozio “Special Drink”, portando via bottiglie di champagne per un valore di 58mila euro oltre a seimila euro in contati. Grazie a quattro furti la coppia aveva racimolato un bottino da 150mila euro. Nel giro di una settimana gli agenti della sezione Antirapina della Squadra mobile di Caserta (con l’aiuto dei colleghi di Marcianise) hanno chiuso il cerchio e hanno arrestato i due ladri. Decisiva ai fini delle ‘indagini l’analisi delle immagini di videosorveglianza.