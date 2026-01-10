Fuorigrotta, voragine in via Caravaggio: strada chiusa al traffico

Forti disagi per la chiusura parziale di via Caravaggio a seguito del cedimento della strada. Una buca larga 50 centimetri si è formata nel manto stradale. La cause del cedimento sono ancora in fase di accertamento, ma si tratterebbe del cedimento della parete di un manufatto fognario.

Fuorigrotta, cede il manto stradale in via Caravaggio: strada chiusa al traffico

ABC (Acqua Bene Comune) sta procedendo agli accertamenti di concerto con Protezione Civile e Polizia Municipale. Al momento è stata disposta la chiusura al transito veicolar per ragioni di sicurezza, su entrambi le direzioni di marcia. L’area è stata quindi transennata. Nei prossimi giorni si provvederà al ripristino della condotta fognaria e quindi alla ricostruzione della parete del manufatto.

Deviazioni

Per quanto risguarda le deviazioni delle linee ANM 181, N7 e S3 in direzione di andata, arrivati in via Consalvo i bus proseguono per via Cassiodoro, poi via Giustiniano, via Piave e corso Europa, da dove riprendono il percorso normale. Nel tragitto di ritorno dal Vomero, invece, dal corso Europa svoltano per via Piave, poi via Giustiniano, viale Traiano e via Cassiodoro, prima di rientrare sui percorsi abituali.