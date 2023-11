Fuorigrotta, Smart si scontra contro auto e finisce nella fermata del bus: grave una 27enne

Grave incidente nella notte a Fuorigrotta, dove sono rimaste coinvolte due auto. Ad avere la peggio una ragazza di 27 anni, che era alla guida di una Smart. La vettura, probabilmente a causa del forte impatto con l’altra, ha finito la sua corsa schiantandosi in una pensilina dei bus Anm.

Come anticipa Fanpage.it, il sinistro stradale è avvenuto in via Cavalleggeri d’Aosta, attorno alle 5 e 15 di domenica. La giovane, secondo quanto si apprende, versa in gravi condizioni. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dopo essere stata trasportata d’urgenza da un’ambulanza del 118.

Stando ad una prima ricostruzione, l’incidente ha visto coinvolte una Smart, condotta dalla giovane, e una Opel Agila, alla cui guida c’era una 47enne. Le indagini sono state affidate alla Polizia Municipale del Reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Antonio Muriano, che ha eseguito i primi rilievi al fine di ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La pensilina della fermata dei bus Anm è stata completamente distrutta. Alla fermata non c’era nessuno in quel momento e non si sono registrati altri feriti.