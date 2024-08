Il corpo senza vita di un uomo di 63 anni è stato trovato all’interno della sua abitazione, condivisa con un coinquilino, situata in via Venezia Giulia 50, a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli.

Fuorigrotta, lite con il coinquilino finisce in tragedia: morto 63enne

La macabra scoperta è stata fatta dai militari dell’Arma pochi minuti fa. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei Carabinieri, il 63enne sarebbe morto dopo una colluttazione con il suo coinquilino, un 46enne napoletano. I motivi al base del violento litigio non si conoscono al momento. Quest’ultimo è stato bloccato sul posto dai Carabinieri. Le indagini sono in corso, non si esclude la pista dell’omicidio.