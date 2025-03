Le mani della camorra sui fuochi d’artificio. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri della compagnia di Bagnoli stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di 6 uomini.

Fuorigrotta, racket sui fuochi d’artificio: sei arresti all’alba

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di concorso in estorsioni aggravate dal metodo mafioso, commesse nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, ai danni di venditori ambulanti di fuochi d’artificio.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi si recavano nei pressi delle bancarelle in scooter e mostravano una pistola per costringere le vittime a cedere alle richieste estorsive per poter proseguire la loro attività commerciale.