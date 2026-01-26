Fuorigrotta, fermati in auto a noleggio con pistola pronta a sparare: 3 arresti. Sono di Villaricca e Fratta

Tre uomini arrestati con una pistola pronta a sparare a bordo di un’auto a noleggio. È accaduto nella notte a Fuorigrotta, dove i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno fermato e portato in carcere tre soggetti: Emanuele Luigi Guarino, Domenico Ronga e Alessandro Sorvino, rispettivamente di 35, 34 e 20 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di una Beretta calibro 9 con matricola abrasa.

Pistola con colpo in canna e 14 cartucce nel caricatore

Il controllo è scattato intorno alle 2 di domenica 25 gennaio in viale J.F. Kennedy. Secondo quanto ricostruito, l’arma era pronta all’uso: con colpo in canna e 14 cartucce già inserite nel caricatore. L’arma è stata immediatamente sequestrata insieme ad altro materiale trovato a bordo del veicolo.

Oltre alla pistola, i militari hanno recuperato un coltellino, due taglierini, una bustina di marijuana, alcuni gioielli per i quali i tre non avrebbero saputo fornire spiegazioni convincenti e quasi 3mila euro in contanti.

In carcere per detenzione di arma clandestina

I tre uomini sono stati condotti in carcere e dovranno rispondere dell’accusa di detenzione di arma clandestina. La pistola sarà sottoposta ad accertamenti dattiloscopici e balistici per verificare eventuali collegamenti con episodi criminali e possibili fatti di sangue avvenuti sul territorio. Le indagini proseguono per chiarire provenienza dell’arma e origine del denaro e dei gioielli sequestrati.