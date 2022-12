L’ultimo commosso saluto alla famiglia Monti si è tenuto oggi a Ischia. Tre bare bianche per i figli e le due dei genitori che hanno perso la vita nella frana di Casamicciola.

Sulle bare le lettere degli amichetti e delle maestre, sciarpe e ricordi sportivi, fiori per dare l’ultimo saluto a Valentina Castagna e Gianluca Monti e ai loro tre figli, Mariateresa, 6 anni, Francesco, 11, e Michele, 15.

Funerali a Ischia della famiglia Monti

“Oggi li pensiamo in Paradiso uniti e sorridenti. Ci sarà il tempo per una riflessione critica sull’accaduto spingendo le autorità amministrative e politiche a trovare soluzioni non rimandabili affinché eventi del genere non si ripetano; nello stesso tempo siamo provocati a difendere e prenderci cura del nostro territorio bello e ferito” ha detto monsignor Gennaro Pascarella, vescovo di Ischia e Pozzuoli, nel corso della celebrazione.

Toccanti le parole di Sara, sorella di Valentina Monti: “Eravamo una famiglia unita, i nostri ragazzi erano i loro ed i loro figli erano come nostri, erano una famiglia da prendere a modello per la loro serenità e felicità”, ha detto.

Oggi saranno celebrati anche i funerali di Mariateresa Arcamone, l’ultima vittima dell’alluvione di Casamicciola ritrovata dai soccorritori martedì.