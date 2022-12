Dolore a Ischia per i funerali di Maurizio Scotto di Minico, Giovanna Mazzarella e il piccolo Giovan Giuseppe, di soli 21 giorni, la famiglia di Casamicciola travolta dalla colata di fango. Saranno celebrati, in forma privata, nella parrocchia della Santissima Annunziata a Campagnano, una frazione del Comune di Ischia Porto.

Funerali di Maurizio, Giovanna e del neonato: la famiglia distrutta dalla frana di Ischia

Quella della famiglia di Minico-Mazzarella è una delle storie più strazianti di questa tragedia. Stando al racconto rilasciato dal capo della comunicazione dei Vigili del Fuoco, Luca Cari, il piccolo sarebbe stato ritrovato tra le braccia della mamma, entrambi già privi di vita. La donna lo ha protetto fino alla fine, ma la possente frana ha spazzato via in pochi minuti tutto quello che avevano: una casa, dei sogni e, infine, la loro vita.

In occasione dei funerali delle dodici vittime, è stato proclamato il lutto cittadino per le giornate del 9 e del 10 dicembre. In mattinata saranno celebrate le esequie della famiglia Scotto di Minico mentre domani, alla parrocchia del Buon Pastore di Ischia Porto, si terrà la cerimonia funebre di Gianluca Monti, la moglie Valentina e i figli Michele, Francesco e Mariateresa (di 15, 11 e 6 anni). Seguiranno poi i funerali di Nikolinka Gancheva Blangova e quelli di Mariateresa Arcamone, l’ultima vittima recuperata dai soccorritori.