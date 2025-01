Fuga di ammoniaca da un’azienda a Gricignano, scuole chiuse domani ad Aversa

In seguito a un grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio nella zona industriale di Gricignano di Aversa, dove si è verificata una fuoriuscita di ammoniaca in un’azienda, il sindaco di Aversa, Franco Matacena, ha emanato un’ordinanza urgente per salvaguardare la salute della cittadinanza.

Il primo cittadino invita la popolazione a osservare fino alle ore 19 dell’11 gennaio 2025, salvo ulteriori disposizioni, una serie di misure precauzionali volte a ridurre l’esposizione a possibili agenti inquinanti dispersi nell’aria. Tra i provvedimenti adottati:

•Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata dell’11 gennaio 2025.

•Sospensione della fiera settimanale prevista per lo stesso giorno.

•Divieto di assembramento in luoghi pubblici o nelle vicinanze di attività commerciali e aree pubbliche.

•Limitazione della permanenza all’aperto, se non strettamente necessaria.

•Utilizzo mascherine idonee per chiunque debba uscire di casa.

•Pulizia delle superfici esterne al termine dell’emergenza.

L’amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di mantenere alta l’attenzione e di seguire le indicazioni per evitare rischi legati all’inalazione di sostanze nocive.