È stato un weekend all’insegna della violenza a Marano. Tra ferimenti, incidenti mortali e inseguimenti. L’ultimo, in ordine cronologico, si è verificato questa mattina.

Fuga da Caivano a Marano, travolge una donna e scappa: è caccia al ladro pirata

Un uomo – la cui identità è ancora in fase di identificazione – ha rubato un’auto, una Range Rover, a Caivano ed è stato intercettato a Marano dai Carabinieri della locale Compagnia, guidati dal Capitano Alberto Leso, dopo aver ricevuto una segnalazione.

Ne è scaturito un inseguimento a folle velocità, con il malvivente che ha imboccato controsenso via De Curtis e poi via Sconditi. Nel tentativo di sfuggire ai militari dell’Arma, il ladro ha investito una donna che ha riportato un’importante frattura alla gamba. La signora è stata soccorsa dai Carabinieri e trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale “San Giuliano” di Giugliano.

Il malfattore è riuscito a dileguarsi, sottraendosi così all’arresto. La Range Rover è stata poi abbandonata in strada, nel territorio di Casoria. Gli uomini dell’Arma – che indagano sulla vicenda – sono sulle tracce dell’uomo. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza – già acquisite dai Carabinieri – presenti nei Comuni di Marano e Casoria, al fine di rintracciare e identificare il malvivente.

Incidente tra Marano e Pianura

Risale a Pasqua, invece, l’incidente mortale avvenuto a Marano, al confine con Pianura, precisamente in via Roma. A perdere la vita è stato un 45enne, mentre era alla guida di uno scooter. Vincenzo Garofalo – questo il nome della vittima – era in sella al suo ciclomotore quando si è scontrato frontalmente contro una Mini Copper con a bordo due studenti universitari. Il conducente dell’auto e l’altro occupante ne sono usciti illesi dal sinistro stradale. Niente da fare, invece, per il 45enne: troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. Oltre a lui, anche un cagnolino che era con sé è deceduto.

Accoltellato 16enne in via Falcone

La sera precedente, alla Vigilia di Pasqua, un altro episodio di cronaca ha scosso la comunità maranese. Un 16enne di Mugnano – incensurato – è stato raggiunto da un fendente mentre era all’esterno di un bar, in via Falcone. Secondo una prima ricostruzione, l’adolescente ha avuto una discussione per futili motivi con un giovane. Questi ha tirato fuori dalla tasca un coltellino e lo ha ferito al torace davanti ai presenti. Dopo l’accoltellamento l’aggressore è fuggito via, dileguandosi tra la folla. Il 16enne è stato trasportato al nosocomio giuglianese in gravi condizioni. Qui il personale medico-sanitario lo ha sottoposto ad un’intervento chirurgico e solo al termine degli ultimi accertamenti medici potrà lasciare l’ospedale. Proseguono, intanto, le indagini dei Carabinieri della locale compagnia per fare luce su quanto accaduto e arrivare a identificare l’autore del ferimento.