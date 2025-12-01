Frignano, Angela trovata morta in casa con ferita alla testa. Disposta l’autopsia

Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Frignano nella serata di sabato 29 novembre. Una donna di 44 anni, Angela Dell’Imperio, è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione situata in via Picasso. A rinvenire il corpo sono stati alcuni parenti, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

La scoperta del corpo e l’allarme ai soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, come anticipa Casertace.net, Angela viveva da sola da tempo, dopo la prematura perdita dei suoi genitori. Intorno alle ore serali di sabato, i familiari hanno fatto la drammatica scoperta: la donna giaceva riversa a terra all’interno dell’appartamento. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ipotesi del malore improvviso: ferite compatibili con una caduta

Al momento nessuna pista viene esclusa, ma la ricostruzione più probabile è quella di un malore improvviso. La 44enne potrebbe aver perso i sensi, cadendo e battendo violentemente la testa. Le ferite rilevate sul capo sarebbero infatti compatibili con una caduta accidentale, senza segni evidenti di aggressione o colluttazione.

Indagini in corso: nessun segno di effrazione

Oltre al personale medico, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Frignano insieme ai militari della Compagnia di Marcianise. Gli investigatori hanno effettuato un primo sopralluogo nell’abitazione e, stando alle informazioni trapelate, non avrebbero trovato segni di effrazione, né elementi che possano far pensare all’intervento di terze persone. Gli elementi raccolti fanno quindi propendere per un incidente domestico dovuto a un improvviso malore.

Disposta l’autopsia sul corpo della 44enne

La salma di Angela Dell’Imperio è stata trasferita all’istituto di medicina legale, dove nelle prossime ore verrà effettuato l’esame autoptico. Solo l’autopsia potrà chiarire in maniera definitiva le cause del decesso e confermare o smentire l’ipotesi del malore.