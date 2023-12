Non una semplice cena aziendale ma una serata per celebrare obiettivi e successi del gruppo Free contact. L’azienda leader nel settore dei call center in Campania ha organizzato l’evento allo Small di Napoli con operatrici e operatori nonché i titolari delle società satellite. La crescita del gruppo è ormai costante sia per quel che riguarda i contratti, 11mila mensili, che i dipendenti. Un binomio che va di pari passo e che conferma quanto la guida del gruppo sia proiettata al futuro e ad investire per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

La serata è stata anche l’occasione per annunciare la fusione di Free contact e Leadway, un comparatore che consentirà di vendere i prodotti più competitivi al miglior prezzo, così da invogliare il cliente a sottoscrivere contratti perché invogliato dal risparmio.

Musica, show e un live di Rosario Miraggio a incorniciare la serata. Nel corso dell’evento, presentato da Maria Mazza, sono stati poi premiati i dipendenti che si sono distinti durante l’anno.