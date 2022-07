Tre nuove corse Frecciarossa da e per Fiumicino Aeroporto, con collegamento diretto fra Napoli, Roma e Firenze. In particolare i tre collegamenti Frecciarossa – che due giorni fa hanno preso il via – sono due da e per Napoli (Centrale e Afragola). Uno, invece, in partenza da Firenze Santa Maria Novella.

Frecciarossa diretto da Napoli Centrale e Afragola all’aeroporto di Fiumicino: i nuovi collegamenti

Fissato il prezzo del biglietto da Termini a Fiumicino: con la promozione estiva si potrà infatti acquistarne uno a partire da 25 euro. In linea con la strategia governativa ed europea sullo sviluppo e incentivazione dell’intermodalità, l’avvio dei nuovi collegamenti rappresenta il risultato concreto dell’accordo sulla mobilità sostenibile sottoscritto lo scorso 17 marzo da Luigi Ferraris, Ad FS Italiane, e Marco Troncone, Ad di Aeroporti di Roma.

Accordo che punta anche a rendere disponibile, in futuro, il check-in passeggeri e bagagli, in coordinamento con Enac, direttamente nella stazione ferroviaria di partenza. I collegamenti e gli orari sono stati studiati da Trenitalia e Aeroporti di Roma per individuare la migliore integrazione fra i treni alta velocità e i voli intercontinentali in arrivo e in partenza dal Leonardo Da Vinci, primo polo aeroportuale italiano.