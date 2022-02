Frattaminore. Una bomba carta è esplosa stanotte, intorno alle 2, in via Sant’Angelo. La deflagrazione ha danneggiato il cancello di un edificio al civico 16.

Frattaminore, tre bombe esplose a distanza di poche ore: l’ombra del racket in città

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giugliano che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi del caso. Per fortuna l’esplosione non ha causato feriti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e risalire agli autori del raid.

È il secondo ordigno artigianale che esplode a Frattaminore in 24 ore. Una bomba carta è stata posizionata in via Firenze, dinanzi alla serranda di un centro scommesse della zona.

L’onda d’urto ha danneggiato alcune auto in sosta nei pressi del negozio e alcuni intonaci che sono stati fatti controllare, anche se in modo controllato, dai caschi rossi. I vigili del fuoco hanno anche verificato le condizioni dell’edificio. Secondo alcuni testimoni, sarebbero stati due ragazzi, a bordo di uno scooter, a lasciare l’ordigno dinanzi al centro scommesso, facendolo poi esplodere.

E ancora prima, sabato scorso, un ordigno è esploso verso le 22 circa, in via Turati a Frattaminore, all’ingresso di una sala slot. Sul luogo, a pochi passi, dall’hub vaccinale, sono giunti gli uomini della Polizia di Frattamaggiore e i vigili del fuoco. Non si esclude che i tre episodi possano essere collegati tra loro. E soprattutto non si esclude la pista dell’intimidazione della camorra.