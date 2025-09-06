Stalking ai danni dell’ex compagna. Questa mattina, sabato 6 settembre, i Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione nei confronti di un 40enne, residente a Frattaminore, con attività lavorativa nel comune di Succivo, già noto alle forze dell’ordine.

Frattaminore, in regime di semilibertà continua a stalkerizzare l’ex: condotto in carcere

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha disposto per l’uomo la revoca della misura alternativa della semilibertà, sostituita con la detenzione in carcere. I carabinieri avrebbero infatti accertato che il 40enne, già ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, avrebbe reiterato comportamenti incompatibili con il regime di semilibertà.

L’autorità giudiziaria si sarebbe vista così costretta a intervenire con un irrigidimento della pena. Dopo le formalità di rito, il 40enne è stato condotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, dove resterà a disposizione della magistratura.