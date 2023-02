Troppo freddo per la ztl. Così la pensano alcuni commercianti di Frattamaggiore, che sostenuti da parte dell’opposizione, hanno avviato una raccolta firme per chiedere una sospensione della zona a traffico limitato fino al mese di Aprile. Fino a quando cioè si continueranno a registrare temperature troppo basse per passeggiare lungo corso durante e fare shopping senza auto. La ztl è attiva solo nel weekend ma è in questi giorni che – sostengono i commercianti – c’è la concentrazione maggiore di clienti. Non tutti, però, sono d’accordo. Il sindaco Marco Antonio Del Prete, dal canto suo, ha rivendicato la scelta della sua amministrazione. “Siamo sensibili alle richieste dei commercianti e proprio per questo vogliamo favorire – ha dichiarato Del Prete – un commercio che non sia “mordi e fuggi” potenziando i parcheggi e creando un grande centro commerciale a cielo aperto!”.