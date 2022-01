Un episodio increscioso quello che si è verificato nella serata di ieri in via D’Ambrosio a Frattamaggiore. In circostanze ancora da chiarire, ignoti hanno rubato una carozzina elettrica di un disabile e le sue stampelle.

Frattamaggiore, rubano carrozzina e stampelle a un disabile

Vittima del furto un 70enne del posto. Secondo quanto riporta La Bussola, l’uomo aveva lasciato la carrozzina elettrica in carica nell’androne del palazzo in cui risiede. Una volta tornato, non avrebbe trovato più la sedia a rotelle. Si tratta di un oggetto indispensabile per gli spostamenti del disabile e che ha un valore economico superiore ai 500 euro.

Sarebbero state portate via anche le stampelle del 70enne. Per fronteggiare l’improvvisa emergenza, l’uomo ha dovuto fare ricorso all’aiuto dei parenti. Il 70enne ha sporto denuncia presso la Polizia di Stato. Sono gli uomini del commissariato di Frattamaggiore che hanno raccolto gli elementi necessari per avviare le indagini e fare chiarezza sulla vicenda. Non si esclude che le immagini di videosorveglianza della zona possano risultare decisive all’identificazione dei ladri.