Nuova giunta a Frattamaggiore. La decisione del sindaco Del Prete, ufficializzata nella serata di ieri, è arrivata dopo le dimissioni degli assessori al bilancio Camillo Pezzullo e alle pari opportunità Carmela Vitale, rispettivamente del gruppo dei popolari facente capo a Gennaro Alborino e di “Frattamaggiore più verde” con Giovanni Pezzullo.

Tutti i nomi del nuovo esecutivo a Frattamaggiore

Unico riconferma nel nuovo esecutivo il dott. Michele Granata. A lui, oltre che la delega di vice sindaco resta la delega all’Arte, alla Cultura, all’Associazionismo, alle Tradizioni popolari, allo Stato Civile, all’Anagrafe, alla Viabilità ed alla Polizia Locale.

Tre le new entry:

la dott.ssa Fiorella Parretta , classe ’73 e psicologa di professione, riceve la delega ai lavori pubblici al Personale all’Edilizia Economica e Popolare, alla Valorizzazione delle risorse del territorio ed allaValorizzazione delle aree dismesse.

, classe ’73 e psicologa di professione, riceve la delega ai lavori pubblici al Personale all’Edilizia Economica e Popolare, alla Valorizzazione delle risorse del territorio ed allaValorizzazione delle aree dismesse. All’avv. Giuseppe D’Aniello , classe ’71 e stimato professionista del territorio, il Sindaco Del Prete ha conferito la delega alle Politiche sociali ed al Welfare cittadino.

, classe ’71 e stimato professionista del territorio, il Sindaco Del Prete ha conferito la delega alle Politiche sociali ed al Welfare cittadino. Pubblica Istruzione, Monitoraggio ed intercettazione PNRR e Fondi europei le deleghe affidate invece all’arch. Luisa Tessitore mentre di Commercio, Eventi fieristici, Aree mercatali, Sport e Tempo Libero e Protezione Civile si occuperà Felice Ferrara.

mentre di Commercio, Eventi fieristici, Aree mercatali, Sport e Tempo Libero e Protezione Civile si occuperà Felice Ferrara. Di Bilancio, tributi, trasparenza e patrimonio si occuperà il prof. Giuseppe Pedersoli , già vice di Del Prete nella passata amministrazione.

, già vice di Del Prete nella passata amministrazione. Infine, la giovanissima Livia Baratta, avvocato di professione, si occuperà di Contenzioso, Legalità, Servizi tecnologici, Tutela dell’Ambiente.

Il commento del sindaco Marco Antonio Del Prete

“Desidero ringraziare anzitutto tutti i componenti del precedente Esecutivo per il fondamentale apporto all’Amministrazione ed il fattivo contributo reso alla crescita ed allo sviluppo della nostra Città. – ha commentato il primo cittadino – La Giunta dell’ultimo anno passerà alla storia per aver intercettato per Frattamaggiore ben oltre 10 milioni di euro di finanziamenti alla nuovo invece, l’augurio di proseguire nel solco già tracciato che, in pieno spirito di squadra, dovrà condurci alla realizzazione di importanti opere per la Città. Il mio in bocca al lupo a tutti con la consapevolezza che nessuno dei nuovi assessori deluderà le aspettative della politica ma soprattutto dei cittadini.”