A Frattamaggiore, un tentativo di furto ai danni di un distributore H24 si è concluso con l’arresto di un uomo. Si tratta di un 37enne di Afragola, noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

L’uomo, nel cuore della notte, ha provato a manomettere un distributore automatico di bevande H24 sito in via Roma. Qualcuno però ha notato la sua azione e ha segnalato la presenza alla polizia. Gli agenti del Commissariato locale hanno quindi colto in flagranza di reato il 37 enne. L’uomo stava cercando di forzare il vano portamonete dell’apparecchio.

Sorpreso a manomettere distributore H24

È stato sorpreso dagli agenti mentre utilizzava attrezzi da scasso quali una tenaglia e un cacciavite e aveva già rimosso il nottolino dal distributore.

L’intervento rapido ha permesso di arrestarlo l’uomo per furto aggravato. Il 37enne è stato denunciato anche per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ulteriori prove del suo intento criminoso.

L’arresto sottolinea l’efficacia delle operazioni di controllo del territorio eseguite dalla Polizia di Stato, cruciale per garantire la sicurezza dei cittadini e delle proprietà commerciali anche durante le ore notturne.