In manette per droga un 19enne a Frattamaggiore. L’arresto dopo la scoperta di un laboratorio “casalingo” di sostanze stupefacenti da parte della Polizia del Commissariato locale.

Frattamaggiore, scoperto laboratorio della droga in casa: arrestato 19enne

Nella serata di venerdì i poliziotti hanno notato un gruppo di persone che, con fare guardingo, stava entrando in un appartamento sito in uno stabile di via Genuino.

A quel punto è scattato un controllo presso l’abitazione. All’interno di una stanza, le forze dell’ordine hanno scoperto un laboratorio per il taglio ed il confezionamento della droga. Rinvenuti, ben occultati, 9 involucri di hashish del peso di 500 grammi circa, 14 involucri di cocaina del peso di 14 grammi circa, 4.985 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, 3 bilancini di precisione, 3 telefoni cellulari, 2 coltelli con lame intrise di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento.

Pertanto, l’indagato, identificato per un 19enne di Frattamaggiore con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.