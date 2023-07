Una grande festa ieri a Frattamaggiore per l’inaugurazione, dopo diversi mesi di lavori, dela nuova villa comunale di via Vittorio Emanuele III. Quella che il sindaco Marco Antonio Del Prete – entusiasta – ha definito un’altra promessa mantenuta.

Lo spazio, che si trova nelle vicinanze dell’istituto Marconi, è stato completamente rifatto. Dal nuovo bar che – sul modello di quanto già fatto per la villa comunale di via biancardi – sarà gestita da privati alle giostrine accessibili anche bambini con difficoltà motorie e non solo come dimostra anche la presenza all’inaugurazione delle associazioni “Guardiamoci negli occhi” di Frattamaggiore e “La battaglia di Andrea” di Afragola. Tanta l’attenzione anche all’ambiente – come dimostra la simbolica presenza di un pesce mangia plastica donato dal Lions club.