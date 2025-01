Sorprende alle spalle una passante, la prende a pugni e le scippa lo smartphone dalle mani. A Frattamaggiore la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 16enne di origini egiziane, con precedenti di polizia, per rapina.

Frattamaggiore, prende a pugni una passante e le scippa telefonino: arrestato 16enne

Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Roma a Frattamaggiore, per la segnalazione di una persona rapinata. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dalla richiedente la quale ha raccontato che, poco prima, era stata avvicinata da un soggetto che, dopo averla aggredita alle spalle colpendola con diversi pugni, le aveva strappato con violenza il cellulare dalle mani, per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato e bloccato il minorenne presso una comunità per minori presso la quale era ospite. Gli agenti, al loro arrivo lo hanno sopreso ancora con il fiatone e con gli abiti che indossava al momento della rapina. Hanno così rinvenuto all’interno di un armadietto in uso esclusivo al minore, il cellulare sottratto alla donna poco prima. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto.