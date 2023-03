Polizia in azione nella serata di ieri a Frattamaggiore. Gli agenti del commissariato locale, dopo una segnalazione, sono intervenuti nei pressi di un bar di via 31 Maggio per la presenza di una persona molesta.

Frattamaggiore, molesta titolare e clienti del bar: arrestato 33enne

Quando i poliziotti sono giunti sul posto, sono stati avvicinati da due colleghi liberi dal servizio che avevano bloccato un uomo in evidente stato di agitazione il quale, poco prima, aveva importunato il titolare ed alcuni avventori dell’attività commerciale. L’uomo, alla loro vista, si è scagliato contro la volante danneggiandola con calci e pugni ma, dopo una colluttazione, è stato bloccato. Inoltre, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha proseguito nella sua condotta continuando ad avere atteggiamenti aggressivi nei confronti degli agenti.

I.A., 33enne gambiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione.