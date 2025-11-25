Frattamaggiore, l’ex senatore Vincenzo Nespoli finisce in carcere: evaso due volte dai domiciliari

L’ex senatore del Pdl Vincenzo Nespoli è stato trasferito in carcere dopo che il giudice ha disposto la revoca degli arresti domiciliari, a seguito di due evasioni dalla sua abitazione di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Le violazioni della misura cautelare hanno portato all’inasprimento del provvedimento.

L’arresto eseguito dagli agenti del commissariato di Afragola

Nespoli è stato arrestato questa mattina, martedì 25 novembre, dalla Polizia di Stato, in particolare dagli agenti del commissariato di Afragola, città di cui è stato anche sindaco. L’intervento è avvenuto in esecuzione del nuovo ordine emesso dall’autorità giudiziaria.

La condanna definitiva per bancarotta

L’ex parlamentare ha una condanna definitiva a cinque anni e sei mesi per bancarotta, giunta al termine di un percorso giudiziario durato 16 anni. Secondo quanto stabilito dai processi, Nespoli era considerato l’amministratore occulto di una società di vigilanza, che avrebbe portato al dissesto attraverso scelte gestionali mirate a favorire interessi politico-elettorali.