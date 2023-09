Si chiamava Antonio Iovine e aveva 21 anni la vittima dell’incidente avvenuto ieri sera a Frattamaggiore, all’altezza dell’incrocio tra via Mazzini e via Ferro. Fatale l’impatto tra un’auto e la sua moto.

Frattamaggiore, incidente in serata: Antonio Iovine muore a 21 anni

Il 21enne era in sella ad una moto in compagnia di un amico alla guida quando si è schiantato contro un’auto, un’Alfa Romeo Giulia, intorno alle 22. Da una primissima ricostruzione, così come spiega Nanotv, la macchina stava in procinto di svoltare in via Ferro quando è sopraggiunta la moto nello stesso senso di marcia. L’impatto è stato inevitabile.

Antonio Iovine è sbalzato dalla sella ed è rovinato sull’asfalto. Sarebbe morto sul colpo o poco dopo per le gravi ferite riportate. Inutile l’intervento del 118. I Carabinieri hanno immediatamente isolato la zona per permettere i rilievi del caso e attendere le disposizioni del magistrato. Sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente per chiarire il quadro delle responsabilità.

La notizia della morte del 21enne Antonio Iovine ha fatto subito il giro della città. Antonio infatti abitava in zona ed era molto conosciuto nel quartiere e nota la sua passione per le due ruote.