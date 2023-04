Un forte boato ha squarciato il silenzio della notte a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove un ordigno artigianale è esploso dinanzi a un centro estetico. La deflagrazione è accaduta in via Cumana, poco dopo le 3.

Frattamaggiore, bomba esplode nella notte: danni ad un centro estetico

La bomba ha danneggiato la serranda esterna e la porta d’ingresso del negozio di proprietà di un 33enne del posto, risultato incensurato. L’esplosione ha colpito anche due auto parcheggiate nelle vicinanze. Per fortuna a quell’ora nessuno stava transitando né a piedi né a bordo di veicoli, per tanto non si registrano feriti.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della locale stazione che sono già al lavoro per chiarire dinamica e matrice dell’evento. Non si esclude la pista del racket. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona ala fine di individuare gli autori del raid.