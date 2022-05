È ricoverato in gravi condizioni il 15enne di Francolise, rimasto ferito, in circostanze poco chiare, con un colpo di pistola alla testa. Nelle scorse ore i medici dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, a Caserta, lo hanno trasferito in rianimazione, dove lotta tra la vita e la morte.

Francolise, 15enne si spara alla testa: il papà gli aveva tolto pc e cellulare dopo una lite

Non è chiaro se l’adolescente si sia ferito accidentalmente o se abbia tentato il suicidio. Ad ogni modo, secondo alcuni testimoni, ci sarebbe stata una discussione tra il padre e il figlio la sera prima. Pare che l’uomo – un farmacista molto conosciuto a Francolise, nel Casertano – gli avesse tolto il cellulare e il computer dopo un rimprovero.

Dopo una probabile lite con il padre, riporta Il Mattino, il ragazzino non è andato a scuola la mattina seguente. Intorno alle 10 circa la madre è salita al piano superiore della sua abitazione: aveva udito un rumore provenire dalla stanza del figlio e, preoccupata, aveva percorso la rampa di scale e si era diretta verso il corridoio.

La donna ha poi aperto la porta della cameretta e così ha trovato il quindicenne a terra in una pozza di sangue. Accanto al corpo, la pistola del padre (detenuta legalmente). Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: il giovane è stato trasportato di corsa in ospedale; mentre i Carabinieri della stazione di Sant’Andrea del Pizzone e della compagnia di Mondragone hanno avviato le indagini. Ora il ragazzo è ricoverato in gravissime condizioni al nosocomio casertano.